Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем

Сообщение о том, что в Дальнем в подъезде дома №13 по улице Крымской человек получил ножевое ранение, поступило в оперативные службы Южно-Сахалинска 8 декабря в 00:14, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, на место незамедлительно выехал экипаж группы задержания. Сотрудники вневедомственной охраны передали пострадавшего 31-летнего мужчину медикам скорой помощи. Потерпевший рассказал, что во время ссоры ему в бок вонзил нож 50-летний сосед.

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении, для дальнейшего разбирательства его доставили в горотдел полиции Южно-Сахалинска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».