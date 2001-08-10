Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2019
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16:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней уроженки Казахстана. Ее обвинили в краже денег, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее в дежурную часть УМВД областного центра обратился сахалинец. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей. 

Как оказалось, он отдыхал в досуговом заведении, где познакомился с тремя девушками. Через некоторое время они пригласили его к себе домой для оказания интимных услуг. По пути компания остановилась в магазине, чтобы купить продукты и алкоголь. Когда потерпевший расплачивался картой, девушки подсмотрели и запомнили пин-код. Уже дома, когда мужчина уснул, одна из девушек вытащила из кармана его брюк банковскую карту. После хищения средств, чтобы скрыть следы кражи, вернула кредитку на место. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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