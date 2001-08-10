Житель Быкова ограбил девушку, которая отказалась с ним познакомиться
В полиции Южно-Сахалинска завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 37-летнего жителя села Быков. Его обвинили в грабеже, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
Подозреваемый находился в районе магазина, расположенного по улице Чехова областного центра. Будучи пьяным, он увидел женщину, с которой некоторое время назад пытался познакомиться в кафе и пошел за ней.
Мужчина попытался выхватить из рук сахалинки сумку. Потерпевшая начала сопротивляться. Тогда подозреваемый несколько раз ударил ее, после чего все-таки выхватил имущество и скрылся. В сумке находились золотые украшения, мобильный телефон, документы и банковская карта. Общая сумма ущерба составила почти 50 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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