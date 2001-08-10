Мост обрушился в Рыбновске Охинского района

Власти Сахалина готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск. Также региональное правительство изучает вопрос улучшения транспортной доступности села. В населенном пункте сформирован запас медикаментов.

– МЧС внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно. В частности, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций, – отметила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Михеева. – Сегодня принято решение, что вРыбновск будет направлена рабочая группа. В нее войдут специалист по гражданской обороне муниципального образования, представители полициии ЦРБ.

По данным регионального министерства здравоохранения, в сельском ФАПе сформирован набор необходимых медикаментов. В экстренном случае для оказания помощи пациентам будет привлечена санитарная авиация.

Напомним, из-за сильных метелей село Рыбновск Охинского района оказалось в снежной блокаде. Об этом губернатору Валерию Лимаренко в одной из социальных сетей сообщила местная жительница, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Решить вопрос с доставкой продуктов, вызвался местный предприниматель,который нанял два высокопроходимых автомобиля. Однако в нескольких километрах от села под весом одной из машинразрушился мост. Экипаж в безопасности, в ближайшее время попавшее в ДТП транспортное средство будет отбуксировано к населенному пункту.

Сообщение женщины было взято в работу региональными властями.Областное агентство по делам ГО и ЧС передала информацию в единую диспетчерскую службу.