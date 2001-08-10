На сахалинском судне обнаружили несколько тонн неучтенной продукции
В отношении капитана РМС «Каролина-77» (флаг РФ, порт приписки Невельск, судовладелец ООО «Миккор ЛТД») 11 декабря возбуждено уголовное дело. Поводом послужило то, что на судне нашли водные биологические ресурсы, неучтенные в промысловой документации.
Так, 28 ноября сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в ходе осмотра на борту МРС «Каролина-77» выявлено более 105 тонн неучтенной продукции минтая. Его незаконно добыли в Западно-Беринговоморской подзоне. Также, когда осмотровая группа подходила к судну, экипаж РМС попытался сбросить в море брикеты с морским окунем.
В результате, 30 ноября судно в сопровождении пограничного сторожевого корабля было доставлено на рейд порта Корсаков для проведения следственных и административно-процессуальных мероприятий. Полный пересчет находящейся на борту продукции (всего 225 тонн) поводили до 5 декабря.
105 тонн неучтенной продукции с использованием пограничного сторожевого корабля «Чукотка» доставлены на берег и переданы на ответственное хранение. В настоящее время судно находится под арестом на рейде порта Корсаков. В отношении изъятой продукции примут правовое решение, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления.
Дополнительно проводится проверка по факту отсутствия у иностранцев, работающих на борту российского судна, разрешений на трудовую деятельность.
23 мая 2019 года судовладелец - ООО «Миккор ЛТД» уже привлекался к административной ответственности. С него взыскали административный штраф - 667 тысяч 864 рубля. 22 тонны продукции минтая было обращено в собственность Российской Федерации. А капитан судна «Каролина – 33» за нарушение правил рыболовства был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 14 млн 831 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления.
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