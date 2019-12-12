Снежный циклон бушует на территории Поронайского района

12 декабря все населенные пункты Поронайского городского округа оказались во власти циклона – идет сильный снег, а порывы ветра достигают 12 м/с. Видимость при таком ветре составляет до 500 м.

В населенных пунктах муниципального образования сокращены занятия в школах, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. В связи с ухудшением погодных условий с 14:00 часов отменено движение автобусов по всем городским и пригородным маршрутам.

Каких-либо серьезных происшествий из-за снегопада не зарегистрировано. Оперативные силы находятся в режиме повышенной готовности. В очистке дорог регионального значения задействованы 10 единиц техники Поронайского ДРСУ. На дороги местного значения и улицы населенных пунктов района выехали 22 единицы спецтехники коммунальных служб, сообщили ТИА "Острова" в администрации района.

Контактные телефоны оперативных служб Поронайского городского округа:

- Единый телефон вызова экстренных оперативных служб (Центр обработки вызовов Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) – 112;

- старший оперативный дежурный ЕДДС Поронайского звена Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 5-09-20 (тел.); 4-25-85 (тел./факс);

- дежурный диспетчер ПЧ-32 ОСП «Поронайский пожарный отряд» ОКУ «Управление противопожарной службы Сахалинской области» – 01, 101, 5-53-08 (тел./факс);

- дежурная часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу – 02, 102, 5-03-06, 5-03-74;

- дежурный по приему вызовов отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ СО «Поронайская ЦРБ» – 03, 103, 5-09-98.