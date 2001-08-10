Нападение на сотрудников скорой помощи произошло в Долинске

В ночь на 15 декабря в приемное отделение Долинской ЦРБ обратились два молодых человека, которые сообщили, что в одной из квартир по улице Севастьянова требуется медицинская помощь – женщина находится без сознания. Одновременно на станцию скорой помощи поступил еще один звонок – в квартире по тому же адресу умер человек. Диспетчер зарегистрировала вызов, отправила по указанному адресу фельдшера и передала сообщение в полицию.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном минздраве, на место происшествия были отправлены две медицинские бригады: с приемного отделения районной больницы для оказания помощи, вторая – с подстанции скорой помощи, чтобы констатировать смерть. Обе машины прибыли на вызов в течение 4 минут. У подъезда фельдшеры встретились и вместе зашли в квартиру. Их встретила толпа разъяренных молодых людей, находящихся в состоянии опьянения. После словесной перепалки медики смогли добраться до пострадавшей и провести осмотр.

На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы. После того, как один из фельдшеров достал телефон и попытался вызвать полицию, один из молодых людей выхватил у него телефон и кинул ему в лицо, в результате чего были рассечены мягкие ткани. Когда второй фельдшер попытался оказать коллеге первую помощь и наложить повязку, один из присутствующих швырнул в него стеклянный предмет и травмировал ему руку. Воспользовавшись тем, что молодые люди отлучились в другую комнату, медработники смогли покинуть помещение. Несмотря на достаточно серьезные травмы, мужчины отработали до конца смены. В настоящее время сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказана необходимая помощь. Продолжать трудовую деятельность в ближайшее время оба фельдшера не смогут. Заявление о нападении на сотрудников скорой помощи направлено в правоохранительные органы.