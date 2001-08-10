Сахалинский прапорщик украл у Минобороны больше миллиона рублей
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда по уголовному делу в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в одной из воинских частей областного центра. Старший прапорщик признан виновным в мошенничестве при получении выплат, совершённом в особо крупном размере.
«По результатам мероприятий, проведённых органами безопасности в войсках, установлено, что военнослужащий, будучи обеспеченным собственным жильём, из корыстных побуждений совершил мошеннические действия, направленные на незаконное получение денежной компенсации за наём жилых помещений. Он представил недостоверные сведения об отсутствии квартиры в собственности по месту прохождения службы, а также фиктивные договора найма жилого помещения. В результате в 2016, 2017 годах незаконно получил соответствующие выплаты», - сообщили ТИА "Острова" в областном управлении ФСБ.
Кроме того, в 2018 году осуждённый намеренно ухудшил свои жилищные условия продажей собственной квартиры. Осознавая, что денежная компенсация ему не положена, старший прапорщик продолжил совершать хищение денежных средств.
В результате с марта 2016 года по август 2019 года военнослужащий похитил у Министерства обороны Российской Федерации более 1200000 рублей, выплаченных ему в качестве компенсации за наём жилого помещения.
В судебном заседании военнослужащий свою вину признал полностью. Причинённый Министерству обороны Российской Федерации ущерб возместил в полном объёме.
Осуждённому суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
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