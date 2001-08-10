Охинец украл больше 8 тонн газолина

Сахалинские правоохранители задержали 43-летнего жителя Охинского района, подозреваемого в краже нескольких тонн газового конденсата (газолина).

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, мужчина работал оператором по добыче нефтепродуктов на одном из градообразующих предприятий райцентра. При помощи переносного насоса и шланга он стал выкачивать из нефтепровода газолин. Мужчина распределял его по емкостям и вывозил на транспорте. Краденным он распоряжался по своему усмотрению.

В результате злоумышленнику удалось похитить более восьми тонн нефтепродуктов. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обязался вновь появиться в полиции.