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18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Уроженец Киргизии разбил нос полицейскому на Сахалине
Заместитель прокурора Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение в отношении уроженца Киргизии. Его обвиняют в совершении преступления в применении насилия в отношении представителя власти, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
- Иностранец был задержан полицейскими за совершение административного правонарушения. При входе в здание органа внутренних дел обвиняемый нанес несколько ударов одному из правоохранителей, в результате чего причинил ему телесные повреждения, в том числе перелом носа, - отметили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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