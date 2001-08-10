Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2019
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Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Уроженец Киргизии разбил нос полицейскому на Сахалине

Заместитель прокурора Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение в отношении уроженца Киргизии. Его обвиняют в совершении преступления в применении насилия в отношении представителя власти, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

- Иностранец был задержан полицейскими за совершение административного правонарушения. При входе в здание органа внутренних дел обвиняемый нанес несколько ударов одному из правоохранителей, в результате чего причинил ему телесные повреждения, в том числе перелом носа, - отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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