Курьер из Холмска украл выручку, а начальнику сказал, что ее сдуло ветром
В полицию Холмска поступило заявление от представителя коммерческой компании, офис которой расположен в райцентре. Он сообщил, что кто-то похитил выручку фирмы в размере более 150 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, причастного к хищению. Как и предполагали полицейские, им оказался работник этой же компании – 45-летний ранее судимый житель Холмска. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции.
Установлено, что подозреваемый работает курьером и специализируется на доставке товара между населенными пунктами. Мужчина прибыл в Невельский район, чтобы вручить людям посылки с товарами. Получив за услугу больше 150 тысяч рублей, злоумышленник решил присвоить их себе.
«Позвонив своему начальнику, мужчина сообщил, что всю выручку сдуло ветром, когда он ее пересчитывал. На самом же деле гражданин присвоил деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, пока не был задержан сотрудниками полиции. Часть выручки - 50 тысяч рублей стражи порядка изъяли, их передадут законному владельцу», - сообщают в областной полиции.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:30 12 Декабря Сахалинские дошкольники приняли участие в фестивале ГТО
- 14:00 12 Декабря Движение автомобилей ограничат из-за открытия елки в Южно-Сахалинске
14:30 12 Декабря Сахалинец стал победителем этапа Кубка Азии в Китае
- 15:00 12 Декабря "Школой без табачного дыма" стала пушкинская гимназия в Южно-Сахалинске
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
Выбор редакции
- 16:30 Вчера В Сахалинской области будут выявлять онкологию новыми методами
- 15:40 16 Декабря Островные победители грантов Росмолодежи начали воплощать свои проекты в жизнь
- 11:11 13 Декабря В День Конституции юные граждане России - южнокурильчане получили паспорта
- 17:18 12 Декабря Снежный циклон бушует на территории Поронайского района
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?