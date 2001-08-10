Курьер из Холмска украл выручку, а начальнику сказал, что ее сдуло ветром

В полицию Холмска поступило заявление от представителя коммерческой компании, офис которой расположен в райцентре. Он сообщил, что кто-то похитил выручку фирмы в размере более 150 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, причастного к хищению. Как и предполагали полицейские, им оказался работник этой же компании – 45-летний ранее судимый житель Холмска. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции.

Установлено, что подозреваемый работает курьером и специализируется на доставке товара между населенными пунктами. Мужчина прибыл в Невельский район, чтобы вручить людям посылки с товарами. Получив за услугу больше 150 тысяч рублей, злоумышленник решил присвоить их себе.

«Позвонив своему начальнику, мужчина сообщил, что всю выручку сдуло ветром, когда он ее пересчитывал. На самом же деле гражданин присвоил деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, пока не был задержан сотрудниками полиции. Часть выручки - 50 тысяч рублей стражи порядка изъяли, их передадут законному владельцу», - сообщают в областной полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.