Жительница Корсакова сдала свою квартиру сразу четырем людям

В корсаковский отдел полиции обратился 31-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Он рассказал правоохранителям, что нашел в интернете объявление о сдаче квартиры в портовом городе. Островитянин заключил договор с хозяйкой и внес предоплату в размере 17 тысяч рублей. Когда он приехал по адресу, то дверь никто не открыл, а владелица квартиры на звонки не отвечала.

Как сообщили в региональном УМВД, во время предварительного следствия были установлены ещё трое потерпевших, которые внесли предоплату за съем этой же квартиры. Общая сумма, которую получила хозяйка, составила более 40 тысяч рублей.

Через некоторое время полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 27-летняя женщина, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.