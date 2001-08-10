Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда

Сахалинские пограничники провели контрольно-проверочные мероприятия в отношении пяти японских судов, осуществлявших промысел в районе Курильской гряды в соответствии с «Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ».

Как сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления, в результате на иностранных судах обнаружено более шести тонн неучтенного улова осьминога.

Для установления всех обстоятельств правонарушений и в связи с ухудшением гидрометеорологических условий японские суда сопровождены в морской терминал Южно-Курильск.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.