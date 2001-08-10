Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2019
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16:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Корсакова обокрали, пока он лежал в больнице

В полицию Корсакова поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Он сообщил о том, что в конце ноября, пока он лежал в больнице, неизвестные похитили имущество из его частного дома. Общая ущерба составила 19 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном УМВД, оеративники раскрыли дело в течение нескольких часов и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей - 20-ти и 23-х лет.

Молодые люди разбили окно, отогнули решетку и проникли в дом. Откуда они похитили три мобильных телефона, телевизор и другое ценное имущество. Краденое изъяли и вернули законному владельцу. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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