Тихоокеанское
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Дома, детские сады, школы и больница остались без тепла в Охе

Дома, детские сады, школы и больница остались без тепла в Охе

Сегодня, 19 декабря, в региональный центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в результате порыва на теплотрассе в районе улицы Блюхера в Оха остались без тепла два микрорайона. Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами бригады МУП «ОКХ», в составе которой 12 человек и 3 единицы техники.

Подачу теплоснабжения ждут жильцы 113 домов, три детских сада, две школы и ЦРБ. Теплоноситель из системы не сливали - по информации администрации городского округа, работы по восстановлению теплоснабжения  планируется завершить к полуночи, сообщили ТИА "Острова" в главном региональном управлении МЧС.

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