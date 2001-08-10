Наркопритон ликвидировали в Холмском районе

Сотрудники полиции Холмского района установили, что в одной из квартир райцентра собираются люди, которые изготавливают и употребляют наркотики. Оперативники совместно с экспертами провели осмотр жилого помещения.

Как рассказали в региональном УМВД, в квартире обнаружены и изъяты металлические предметы, полимерные шприцы, бутылка ацетона, средства для прочистки труб, емкости из-под глазных капель, йод, пустые блистеры упаковок из-под таблеток. Помимо этого в момент задержания в квартире находились лица, употребляющие наркотические средства опийной группы – дезоморфин, изготовленный кустарным способом из различных ингредиентов.

«Напоминаем, что с 1 декабря вступили в силу поправки в УК РФ, согласно которым безрецептурный отпуск некоторых лекарств стал уголовным преступлением. Среди них есть и Тропикамид. Это средство включено в перечень сильнодействующих или ядовитых веществ», - говорят в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело.