Наркопритон ликвидировали в Холмском районе
Сотрудники полиции Холмского района установили, что в одной из квартир райцентра собираются люди, которые изготавливают и употребляют наркотики. Оперативники совместно с экспертами провели осмотр жилого помещения.
Как рассказали в региональном УМВД, в квартире обнаружены и изъяты металлические предметы, полимерные шприцы, бутылка ацетона, средства для прочистки труб, емкости из-под глазных капель, йод, пустые блистеры упаковок из-под таблеток. Помимо этого в момент задержания в квартире находились лица, употребляющие наркотические средства опийной группы – дезоморфин, изготовленный кустарным способом из различных ингредиентов.
«Напоминаем, что с 1 декабря вступили в силу поправки в УК РФ, согласно которым безрецептурный отпуск некоторых лекарств стал уголовным преступлением. Среди них есть и Тропикамид. Это средство включено в перечень сильнодействующих или ядовитых веществ», - говорят в областном УМВД.
Возбуждено уголовное дело.
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