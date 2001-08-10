Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2019
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Поддельное масло нашли в больнице и доме-интернате на Сахалине

Поддельное масло нашли в больнице и доме-интернате на Сахалине

Обращение от общественной организации, которая проанализировала контракты, заключенные с поставщиками продукции в социальные учреждения Сахалина, поступило в региональное управление Россельхознадзора. Проверяющие обратили внимание на слишком низкую стоимость продуктов питания, указанную в условиях нескольких контрактов.

Специалисты ведомства проанализировали поставки, в результате чего выявили фальсифицированное сливочное масло в больнице и доме-интернате.

- Установлено, что сладко-сливочное масло несоленое «Крестьянское» общим весом 17,8 килограммов поступало в ГБУЗ «Смирныховская центральная районная больница», еще 27,7 килограммов получил дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта» Томаринского района. На этикетке указано, что производитель - ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». Маркировка масла содержала явные признаки фальсификации: была неверно указана жирность по виду масла, а указанная энергетическая ценность продукта не соответствовала ГОСТу, - рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре.

Специалисты направили запрос в адрес производителя. Каменский маслосыркомбинат ответил, что не производит масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское». Представленная фотокопия якобы фирменной этикетки не совпадает с оригинальной, которой маркируется продукция комбината.
 
Фальсифицированное масло из оборота изъяли. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области учреждениям выданы предписания на утилизацию или уничтожение фальсифицированной продукции.
 
Поставщика продукции вызвали для составления протокола об административном правонарушении.

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