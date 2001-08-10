Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на остановке в Южно-Сахалинске
Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на УМВД России по Сахалинской области.
В минувшую пятницу в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение от оперативных служб областного центра. На одной из остановок города находился мужчина с ножевым раненым, которому медики оказывали помощь.
«На место происшествия немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. Полицейские, опросив очевидцев и проведя ряд иных мероприятий, в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни», - сообщают в пресс-службе областной полиции.
Как оказалось, злоумышленник вместе с 47-летним потерпевшим распивали спиртное в подвале одного из домов по улице Ленина. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый схватил со стола нож и нанес своему знакомому несколько ударов в область брюшной полости, причинив тем самым умышленный вред здоровью.
Потерпевший смог проследовать до ближайшей автобусной остановки. Горожане увидели его и вызвали сотрудников скорой помощи.
По данному факту Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время подозреваемый задержан.
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