Мужчину с ножевыми ранениями обнаружили на остановке в Южно-Сахалинске

Сотрудники уголовного розыска Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на УМВД России по Сахалинской области.

В минувшую пятницу в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска поступило сообщение от оперативных служб областного центра. На одной из остановок города находился мужчина с ножевым раненым, которому медики оказывали помощь.

«На место происшествия немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. Полицейские, опросив очевидцев и проведя ряд иных мероприятий, в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни», - сообщают в пресс-службе областной полиции.

Как оказалось, злоумышленник вместе с 47-летним потерпевшим распивали спиртное в подвале одного из домов по улице Ленина. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый схватил со стола нож и нанес своему знакомому несколько ударов в область брюшной полости, причинив тем самым умышленный вред здоровью.

Потерпевший смог проследовать до ближайшей автобусной остановки. Горожане увидели его и вызвали сотрудников скорой помощи.

По данному факту Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В настоящее время подозреваемый задержан.