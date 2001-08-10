Житель Углегорска украл у отчима почти 300 тысяч рублей
Подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств с банковской карты задержали сотрудники углегорской полиции. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Ранее к правоохранителям обратилась 36-летняя жительница райцентра. Она сообщила, что у ее мужа с кредитки пропала 281 тысяча рублей. При этом женщина сообщила, что банковская карта постоянно находилась дома и кроме нее, мужа и ее сына никто домой не приходил.
В один из вечеров молодому человека понадобились деньги. Тогда он подглядел пин-код от кредитки отчима и запомнил его.
Дождавшись, когда родителей не было дома, он взял банковскую карту и при помощи функции «мобильный банк» перевел на свой счет сумму. В ближайшем банкомате злоумышленник обналичил все деньги и потратил их по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской.
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