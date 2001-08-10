Почти полмиллиона рублей украли со счета сахалинского пенсионера

В полицию Южно-Сахалинска обратился 72-летний местный житель. Накануне пенсионер сообщил, что у него с банковского счета украли больше 400 тысяч рублей.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УМВД, пожилой мужчина уточнил, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что прямо сейчас с кредитки пенсионера мошенники списывают деньги и, чтобы предотвратить эту махинацию надо установить на телефон защитную программу, ссылку на которую он сейчас пришлет по смс.

Поверив аферисту на слово, пенсионер произвел все необходимые манипуляции с гаджетом, и тогда мошенник полностью завладел доступом к его мобильному телефону. Спустя несколько минут со всех банковских счетов потерпевшего списалось в общей сложности 448 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.