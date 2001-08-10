Почти полмиллиона рублей украли со счета сахалинского пенсионера
В полицию Южно-Сахалинска обратился 72-летний местный житель. Накануне пенсионер сообщил, что у него с банковского счета украли больше 400 тысяч рублей.
Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УМВД, пожилой мужчина уточнил, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности. Он сообщил, что прямо сейчас с кредитки пенсионера мошенники списывают деньги и, чтобы предотвратить эту махинацию надо установить на телефон защитную программу, ссылку на которую он сейчас пришлет по смс.
Поверив аферисту на слово, пенсионер произвел все необходимые манипуляции с гаджетом, и тогда мошенник полностью завладел доступом к его мобильному телефону. Спустя несколько минут со всех банковских счетов потерпевшего списалось в общей сложности 448 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 11:00 19 Декабря Шоу ратраков пройдет на Сахалине
10:10 19 Декабря Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда
- 14:00 19 Декабря «ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Выбор редакции
- 14:30 Вчера Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?