Незакрытая дверь обернулась для южносахалинки кражей сумки
В полицию Южно-Сахалинска обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный похитил из ее квартиры женскую сумочку, которую она оставила в прихожей. Признаков взлома она не обнаружила.
Сотрудники установили личность злоумышленника. Им оказался южносахалинец, ведущий асоциальный образ жизни. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
- Мужчина зашел в подъезд, где проживает потерпевшая. Он осмотрел двери квартир и обратил внимание, что женщина закрыла свою дверь только на цепочку. Тогда он открыл ее и проник в прихожую. Взяв первое, что попалось ему на глаза, он скрылся. Осмотрев краденную сумочку, он взял оттуда более 12 тысяч рублей. А сумка выкинул. Наличные подозреваемый потратил", - сообщили в областном УМВД.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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