Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи

Полевая группа "Экологической вахты Сахалина" выявила масштабную рубку леса в границах памятника природы "Популяция кардиокринума (лилии) Глена". Эта особо охраняемая природная территория (ООПТ) находится на юго-западном склоне горы Большевик, на тропе в Долину Туристов, на правом берегу реки Еланька, выше одноименного водозабора, снабжающего водой южную часть областной столицы.



Как ТИА "Острова" рассказали общественники, ООПТ была создана в 1988 году для сохранения уникальной популяции редкого вида островной флоры – кардиокринума (лилии) Глена, занесенного в Красные книги России и Сахалинской области.



Внутри памятника природы вырублена просека длиной 150 м и шириной 10 м, на которой повалены все растущие деревья, которые пока не убраны. По результатам предварительного обследования, здесь срублено 144 березы Эрмана, 14 елей аянских, 45 пихт сахалинских, 4 рябины смешанной, 3 бересклета большекрылого.



Судя по следам, рубка проводилась несколько дней назад, без применения гусеничной техники. Лесорубы просто свалили бензопилами все взрослые, крупные деревья, растущие в границах просеки, которая полностью совпадает с маршрутом новой ЛЭП-35 КВ к электроподстанции так называемой "Горной деревни". Строительство этого коттеджного гостиничного комплекса в Долине Туристов на берегу реки Еланька входит в планы первой очереди ТОР "Горный воздух".



Порубщиков на месте происшествия не было. "Эковахта" обратилась в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области и в органы полиции, и в настоящий момент группа инспекторов Минлеса и наряд полиции уже прибыли на место происшествия и вместе с экологами проводят осмотр.



Режим особой охраны памятника природы "Популяция кардиокринума Глена" не допускает любое повреждение почвенно-растительного покрова. Если специалисты Минлеса и полиции установят, что рубка проводилась незаконно, то в соответствии с объемом вырубленной древесины она однозначно квалифицируется как уголовное преступление по ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений) и ст. 262 (нарушение режима ООПТ) УК РФ.



"Эковахта Сахалина" будет делать все возможное для выявления виновных в вырубке на ООПТ и просит всех очевидцев обратиться по телефону +7 (4242) 46-14-16 или email sakhalinwatch@gmail.com.