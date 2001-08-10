Более 400 тысяч рублей похитили мошенники у сахалинцев за пару дней
В полицию Южно-Сахалинска 27 декабря за помощью обратилась 66-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась начальником отдела по контролю за финансовыми операциями банка. Она сообщила, что с банковской карты заявительницы списывают деньги, и поэтому необходимо сообщить номер карты, а также цифры с обратной стороны. После того, как потерпевшая сообщила необходимые данные, с банковского счета заявительницы пропало более 169 тысяч рублей.
В этот же день, по такой же схеме обманули и 72-летнего жителя островной столицы, который перевел на счет злоумышленника 35 тысяч рублей.
Кроме этого, на «удочку» злоумышленников попался 31-летний мужчина. Он решил купить для своего компьютера процессор. Найдя в Интернете подходящее объявление, он позвонил по указанному номеру, где ему ответил мошенник. Обговорив условия следки и заплатив полную стоимость комплектующего в размере 19 тысяч рублей потерпевший принялся ждать заветной посылки. Вот только вместо этого пришла пищевая соль.
На следующий день в дежурную часть Южно-Сахалинска обратилась 66-летняя местная жительница. Как пояснила гражданка, ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником безопасности банка. В ходе беседы заявительница сообщила номер своей банковской карты и CRV-код, после чего неизвестные досрочно закрыли вклад заявительницы, сняв средства в сумме более 99 тысяч рублей.
По вышеуказанной схеме мошенники похитили денежные средства у 32-летнего жителя города Макарова на общую сумму более 99 тысяч рублей.
Все номера звонивших зарегистрированы за пределами Сахалинской области. По фактам мошенничеств и краж денежный средств со счетов граждан возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на УМВД России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 14:50 26 Декабря Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
10:45 26 Декабря Солист группы «Челси» встретился с островной молодёжью
- 11:10 26 Декабря Сахалинское управление ГИБДД сообщает о работе в праздники
- 11:30 26 Декабря Как празднуют Новый год и Рождество в Японии рассказали островитянам
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
Выбор редакции
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
- 14:50 26 Декабря Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
- 09:00 26 Декабря Южносахалинцев приглашают на новогодние гульянья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?