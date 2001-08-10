Более 400 тысяч рублей похитили мошенники у сахалинцев за пару дней

В полицию Южно-Сахалинска 27 декабря за помощью обратилась 66-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась начальником отдела по контролю за финансовыми операциями банка. Она сообщила, что с банковской карты заявительницы списывают деньги, и поэтому необходимо сообщить номер карты, а также цифры с обратной стороны. После того, как потерпевшая сообщила необходимые данные, с банковского счета заявительницы пропало более 169 тысяч рублей.

В этот же день, по такой же схеме обманули и 72-летнего жителя островной столицы, который перевел на счет злоумышленника 35 тысяч рублей.

Кроме этого, на «удочку» злоумышленников попался 31-летний мужчина. Он решил купить для своего компьютера процессор. Найдя в Интернете подходящее объявление, он позвонил по указанному номеру, где ему ответил мошенник. Обговорив условия следки и заплатив полную стоимость комплектующего в размере 19 тысяч рублей потерпевший принялся ждать заветной посылки. Вот только вместо этого пришла пищевая соль.

На следующий день в дежурную часть Южно-Сахалинска обратилась 66-летняя местная жительница. Как пояснила гражданка, ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником безопасности банка. В ходе беседы заявительница сообщила номер своей банковской карты и CRV-код, после чего неизвестные досрочно закрыли вклад заявительницы, сняв средства в сумме более 99 тысяч рублей.

По вышеуказанной схеме мошенники похитили денежные средства у 32-летнего жителя города Макарова на общую сумму более 99 тысяч рублей.

Все номера звонивших зарегистрированы за пределами Сахалинской области. По фактам мошенничеств и краж денежный средств со счетов граждан возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на УМВД России по Сахалинской области.