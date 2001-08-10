Несовершеннолетние на Сахалине угнали и бросили авто, а очевидец украл из него вещи
В дежурную часть полиции Поронайского района поступило заявление от 61-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль. Было возбуждено уголовное дело.
Легковушку обнаружили в кювете по дороге на остров Северный. Через некоторое время задержали и злоумышленников - четверых несовершеннолетних местных жителей. Выяснилось, что юноши захотели покататься на чужой машине. Они разбили боковые стекла, проникли в салон, повредили замок зажигания, запустили двигатель, передает ТИА "Острова" со ссылкой на УМВД России по Сахалинской области.
Несовершеннолетние немного покатались, а потом им показалось, что кто-то их преследует. Тогда подростки скатили машину в кювет, бросили ее и разбежались.
В это время мимо проезжал другой автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя. Водитель, увидев открытую машину, снял с нее аккумулятор и забрал рыбацкий костюм, а потом поехал дальше по своим делам. Вскоре он также был задержан полицейскими, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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