Тихоокеанское
информационное агентство
31 Декабря 2019
Сегодня 16:35
61,91|69,34|68,08
Более 400 тысяч рублей похитили мошенники у сахалинцев за пару дней
17:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Несовершеннолетние на Сахалине угнали и бросили авто, а очевидец украл из него вещи

В дежурную часть полиции Поронайского района поступило заявление от 61-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль. Было возбуждено уголовное дело.

Легковушку обнаружили в кювете по дороге на остров Северный. Через некоторое время задержали и злоумышленников - четверых несовершеннолетних местных жителей. Выяснилось, что юноши захотели покататься на чужой машине. Они разбили боковые стекла, проникли в салон, повредили замок зажигания, запустили двигатель, передает ТИА "Острова" со ссылкой на УМВД России по Сахалинской области.

Несовершеннолетние немного покатались, а потом им показалось, что кто-то их преследует. Тогда подростки скатили машину в кювет, бросили ее и разбежались.

В это время мимо проезжал другой автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя. Водитель, увидев открытую машину, снял с нее аккумулятор и забрал рыбацкий костюм, а потом поехал дальше по своим делам. Вскоре он также был задержан полицейскими, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Когда вы начинаете готовиться к Новому году?