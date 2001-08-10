Трехэтажный многоквартирный дом потушили в Южно-Сахалинске
По одной из версий нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару в трехэтажном многоквартирном доме №110 по проспекту Победы в Южно-Сахалинске. Он случился накануне, 8 января. В истинных причинах еще предстоит разобраться, по факту возгорания специалисты проведут проверку.
Как уточняют в мэрии областного центра, сегодня рано утром загорелось помещение кухни на втором этаже дома по пр. Победы. Пожар был оперативно ликвидирован силами спецслужб, эвакуированные жильцы дома вернулись в свои квартиры, отопление в доме восстановили кроме пострадавшего помещения.
На место оперативно выехали сотрудники администрации Южно-Сахалинска, которые провели поквартирный обход граждан. Со слов соседей в квартире погорельцев проживает молодая пара, которая снимает данное помещение. В момент выезда граждан в квартире не оказалось. Семья, проживающая этажом ниже, которая могла пострадать от затопления, также снимает жилье и отсутствовала на месте. По предположениям соседей причиной пожара могла стать и неисправность электропроводки, и неправильное использование электроприборов. В догадках жильцов предстоит разобраться экспертам пожнадзора.
В связи с этой ситуацией жителям города еще раз напоминают о необходимости соблюдения правила пожарной безопасности в быту, тем более в связи с предстоящим наступлением холодов, когда традиционно происходит увеличение числа пожаров в домах, где используется печное, газовое отопление или обогревательные приборы.
При использовании печного отопления необходимо проверить его исправность. Дымоход должен быть чистым, кладка - без трещин, а дверцы - плотно закрываться. Не следует оставлять топящиеся печи без присмотра и доверять детям надзор за ними. Кроме этого важно хранить горючие вещества подальше от печей. Лишним не будет и наличие огнетушителя в доме.
Жителей газифицированных районов также призывают соблюдать осторожность при использовании бытового газа, выполнять предписанные условия хранения и эксплуатации газовых баллонов и не допускать утечки газа.
Тем, кто использует электрическое отопление, не рекомендуется включать несколько электроприборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки. Перед выходом из дома убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены.
С основными правилами пожарной безопасности при эксплуатации печей, газового оборудования или обогревательных приборов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска:
- Правила пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов - http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1585,
- Правила эксплуатации печного отопления - http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1587,
- Правила пожарной безопасности при использовании бытового газа - http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1586.
Напомним, при возникновении пожара горожане должны оперативно звонить по телефонам 112 или 01.
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