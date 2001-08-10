Серийный квартирник обокрал южносахалинцев на 230 тысяч рублей
Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гражданина. Мужчину обвиняют в пяти кражах.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном УМВД, подозреваемый зашел в подъезд дома по улице Авиационной областного центра. Осмотрев входные двери жильцов, он обратил внимание, что одна из них приоткрыта. Мужчина постучал в нее, однако ему никто не ответил. Тогда злоумышленник проник в прихожую и похитил оттуда ценное имущество. Сумма ущерба составила около 14 тысяч рублей.
- Кражи злоумышленник совершал, как правило, одним и тем же способом. Расчет был на жильцов, не запирающих входные двери. Похититель проникал в подъезды многоквартирных жилых домов и дергал ручки дверей. Нередко ему везло. Мужчина, стараясь не привлекать внимание квартирантов, быстро и тихо похищал ценности из прихожих, чаще всего из сумок. Таким образом, мужчина совершил ещё четыре кражи, похитив имущество и денежные средства на общую сумму более 230 тысяч, - отметили в ведомстве.
Следователем собраны достаточные доказательства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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