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11:55, 10.01.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Несколько помещений подтопило в южно-сахалинском детском саду "Лучик"

Сегодня утром, 10 января, на чердаке здания детского сада № 38 «Лучик» в Южно-Сахалинске произошел порыв трубы пожарного гидранта. Холодная вода частично подтопила туалетные комнаты двух групп на втором и первом этажах, лестничный марш, а также коридор и пищеблок.

Как сообщили в администрации областного центра, в настоящее время на месте работают специалисты эксплуатационно-хозяйственной службы учреждений образования. Подача холодной и горячей воды временно перекрыта, завершаются работы по сбору воды.

 По информации заведующей, детский сад работает в штатном режиме. Воспитанники из подтопленных групп распределены в другие. Некоторые родители, увидев утренний потоп, приняли решение вернуться с детьми домой. Сейчас в саду находятся 80 ребят, обычная посещаемость - чуть более 100 детей. Администрация детского сада благодарит родителей за понимание.

В учреждении имеются запасы воды для приготовления пищи. В течение дня будет также дополнительно организован подвоз воды.

За выходные дни участок трубы гидранта заменят и просушат помещения.

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