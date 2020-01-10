Житель Корсакова поджег автомобиль родственницы

Корсаковские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге чужого автомобиля. Об этом ТИА "Острова" сообщили региональном УМВД.

Как отмечают в ведомстве, перед новогодними праздниками в дежурную часть районной полиции поступило сообщение от 57-летней местной жительницы. Она рассказала, что днем неизвестные подожгли ее автомобиль стоимостью 150 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, родственник потерпевшей.

Как выяснили полицейские, злоумышленник конфликтовал с потерпевшей. Он пришел к ней во двор, где был припаркован её автомобиль, разбил пневматической винтовкой боковое переднее стекло, облил бензином сидение и салон автомобиля, после чего поджег его и поспешил скрыться.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.