Тихоокеанское
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15:37, 13.01.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец умер за рулём автомобиля

Сегодня днем, 13 января, в Аниве произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ASTV.RU, на первом повороте на пляж съехал в кювет автомобиль Nissan AD. По предварительной информации, водителю универсала стало плохо за рулем. Машина потеряла управление.

Водителю было 62 года. Он умер до приезда скорой помощи. Вместе с ним в салоне ехала супруга. Она не пострадала.

Причину смерти мужчины установит экспертиза.

По факту происшествия проводится проверка.

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