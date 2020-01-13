Тихоокеанское
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16:06, 13.01.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат

Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат

В минувшие выходные в УМВД по Южно-Сахалинску обратилась 23-летня горожанка. Девушка сообщила, что ее обманули и украли деньги, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Как выяснилось, ранее потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже фотоаппарата. Она связалась по телефону с продавцом, который сообщил, что перед покупной необходимо внести предоплату. Согласившись на сделку, девушка перевела на указанный ей счет 101 тысячу 388 рублей. Однако товар она так и не получила, а дозвониться до продавца не удалось.

После этого гражданка ознакомилась с отзывами о сайте, на котором сделала заказ и узнала, что им пользуются мошенники. После этого заявительница обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к этому преступлению.

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