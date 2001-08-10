Сутенера задержали полицейские на Сахалине

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 54-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Его подозревают в организации занятия проституцией, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

- Установлено, что злоумышленник организовал для нескольких южносахалинок заработок в сфере интимных услуг. Мужчина размещал в интернете соответствующие объявления, искал «клиентов» и даже в отдельных случаях выделял свое жилье для оказания услуг. Полученные от противоправной деятельности деньги он тратил по своему усмотрению, - отметили в ведомстве.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники изъяли более 30 мобильных телефонов с сим-картами, номера которых указывались в объявлениях. Кроме этого, правоохранители обнаружили три ноутбука и тетради с записями адресов клиентов, расценки, а также «черная бухгалтерия».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.