Тихоокеанское
информационное агентство
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13:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сутенера задержали полицейские на Сахалине

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 54-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя. Его подозревают в организации занятия проституцией, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

- Установлено, что злоумышленник организовал для нескольких южносахалинок заработок в сфере интимных услуг. Мужчина размещал в интернете соответствующие объявления, искал «клиентов» и даже в отдельных случаях выделял свое жилье для оказания услуг. Полученные от противоправной деятельности деньги он тратил по своему усмотрению, - отметили в ведомстве.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники изъяли более 30 мобильных телефонов с сим-картами, номера которых указывались в объявлениях. Кроме этого, правоохранители обнаружили три ноутбука и тетради с записями адресов клиентов, расценки, а также «черная бухгалтерия».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Оказания интимных услуг (5)

Оказания интимных услуг (3)

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