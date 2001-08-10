Двух молодых сахалинцев поймали на контрабанде наркотиков

Сахалинские полицейские задержали двух жителей островного региона, подозреваемых в контрабанде наркотиков в крупном размере.

Как сообщили в региональном УМВД, ранее оперативникам поступила информация о том, что двое 21-летних сахалинцев, сговорившись, заказали из Европы почтовое отправление с запрещенными веществами. После получения злоумышленниками посылки с наркотиком, их оперативно задержали сотрудники УКОН.

Вскрыв содержимое отправления, полицейские обнаружили листы с оттисками рисунков. Как установили эксперты, бумага была пропитана одним из самых тяжелых синтетических наркотиков – ЛСД. Это сильнейшее психотропное вещество, которое оказывает на организм и психику человека непоправимые последствия.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.