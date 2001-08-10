Административное здание тушат пожарные в Южно-Сахалинске

Сегодня утром, 17 января, диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании одноэтажного административного здания на проспекте Мира. Первый пожарный расчет прибыл на место через 10 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши строения на площади около 280 кв. метров, пишет региональное управление МЧС.

На данный момент возгорание одноэтажного административного здания локализовано. Идет ликвидация.

В тушении задействовано 19 человек и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания будут установлены после его ликвидации.