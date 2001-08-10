Рыбаков-любителей спасают в Корсаковском районе

Сегодня днем, 22 января, в 12.00 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступила информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

Как ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе МЧС, к месту происшествия выдвинулись 18 спасателей и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус»). В готовности ко взлету находится вертолет Ми-8.

По состоянию на 17.00 эвакуировано со льда 230 человек. На льдине остаются около 30 человек.

Напомним, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.