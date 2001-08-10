Тихоокеанское
информационное агентство
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Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
15:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше ста тысяч рублей украл сахалинец с карты собутыльника

В дежурную часть Южно-Сахалинска обратился 57-летний горожанин. Он рассказал, что после ухода из его квартиры знакомого пропала банковская карта, с которой впоследствии снято более 126 тысяч рублей.

Как рассказали в региональном УМВД, злоумышленником оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель села Прудное.

- Подозреваемый и потерпевший познакомились на улице, и решили пойти к последнему в гости выпивать. Когда заявитель совершал покупки в магазине, его новоиспеченный товарищ подсмотрел пин-код. Около трех часов ночи, когда спиртное закончилось, подозреваемый засобирался домой, предварительно прихватив с собой карточку хозяина квартиры. По пути он зашел в отделение банка, где обналичил 126 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Преступник задержан. Возбуждено уголовное дело.

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