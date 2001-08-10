Больше ста тысяч рублей украл сахалинец с карты собутыльника
В дежурную часть Южно-Сахалинска обратился 57-летний горожанин. Он рассказал, что после ухода из его квартиры знакомого пропала банковская карта, с которой впоследствии снято более 126 тысяч рублей.
Как рассказали в региональном УМВД, злоумышленником оказался 30-летний ранее неоднократно судимый житель села Прудное.
- Подозреваемый и потерпевший познакомились на улице, и решили пойти к последнему в гости выпивать. Когда заявитель совершал покупки в магазине, его новоиспеченный товарищ подсмотрел пин-код. Около трех часов ночи, когда спиртное закончилось, подозреваемый засобирался домой, предварительно прихватив с собой карточку хозяина квартиры. По пути он зашел в отделение банка, где обналичил 126 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.
Преступник задержан. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:00 16 Января Островитян приглашают бесплатно обследоваться на рак лёгких
14:49 16 Января Дагинские источники оборудуют плавающими термометрами
14:26 16 Января Сахалинские скалолазы впервые поучаствовали в дальневосточном первенстве
- 16:10 17 Января Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:47 Вчера Первые электрозаправки появятся на Сахалине в этом году
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
- 10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 13:16 20 Января Склад контрафактного алкоголя нашли на дачном участке в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 Вчера Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?