Браконьеров, торговавших калугой, задержали на Сахалине

Сахалинские правоохранители задержали группу браконьеров. Они промышляли незаконной добычей и продажей краснокнижной рыбы.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в июне прошлого года оперативникам поступила информация, что в Охинском районе сахалинец предлагает местным жителям на продажу филе калуги. Эта порода рыб занесена в Красную книгу РФ и к вылову запрещена. Полицейские установили, что незаконным промыслом занимается группа из четырех человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий двое злоумышленников были задержаны в заливе Помырь во время очередного вылова калуги. Также правоохранители установили местонахождение стана, на котором подозреваемые готовили рыбу к сбыту. При обысковых мероприятиях полицейскими были обнаружены и изъяты 11 кусков мяса калуги, браконьерские сети, инструментарий для раздела рыбы и ее фасовки, а также морозильная камера.

Помимо этого стражи порядка обнаружили боевой охотничий карабин и 70 патронов к нему. Как было установлено в дальнейшем, один из злоумышленников незаконно приобрел его у неизвестных лиц, и хранил на стане.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в организации противоправной деятельности заключен под стражу.