Рыбаков-любителей эвакуировали со льдины в Корсаковском районе

Сахалинских рыбаков-любителей спасатели эвакуировали со льдины.

Происшествие случилось ранее, 23 декабря. В 22:52 спасатели доставили островитян на берег. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

Напомним, вечером 23 января оперативному дежурному поступила информация, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова (Корсаковский район), из-за образовавшейся трещины на морском льду, не могли добраться до берега трое рыбаков-любителей.

К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова на судне на воздушной подушке «Хивус», передает ТИА «Острова», ссылаясь на пресс-службу главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.