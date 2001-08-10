Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2020
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Сахалинца оштрафовали за экстремизм
16:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На сахалинских дорогах погибли почти 80 человек в минувшем году

На дорогах Сахалинской области в минувшем году погибли 79 человек. Итоги подвели на совещании в региональнго управления Госавтоинспекции.

По данным статистики, в 2019 на островах зарегистрированы 625 аварий, в которых получили травмы 821 человек. 

Больше сотни ДТП произошли по вине нетрезвых водителей, ещё около двух сотен аварий стали возможными из-за неудовлетворительных дорожных условий. А вот на участках, где в прошлом году работали камеры автоматической фиксации нарушений, не случилось ни одного смертельного ДТП, передает ТИА "Острова", ссылаясь на УГИБДД УМВД России по Сахалинской области. 

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