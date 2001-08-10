Сахалинца оштрафовали за экстремизм

Южно-Сахалинский городской суд привлек к административной ответственности местного жителя за экстремизм.

Оба дела о правонарушении возбуждены в отношении 63-х летнего уроженца Северокавказского региона. Гражданин РФ в Интернете разместил материалы с изображением нацистской символики (пропагандистско-агитационный плакат фашисткой Германии «Кавказ будет свободным», издательства 1943 года) и другие материалы, которые носят ярко выраженный враждебный характер. Они содержали негативную оценку деятельности российских военнослужащих, российской власти и России как государства.

В случае повторного совершения аналогичных действий сахалинца могут решить свободы сроком до шести лет, передает ТИА «Острова» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.