Двое сахалинцев угнали такси и попали на нем в ДТП

Охинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители установили, что в августе прошлого года обвиняемые, будучи пьяными, вызвали такси. Они сговорились угнать автомобиль и поехать в Корсаков. По плану, один из них должен был угрожать таксисту, а второй, в случае оказания водителем сопротивления, применить к нему силу.

- Следуя задуманному, сахалинцы попросили таксиста остановиться у местного магазина. В качестве угрожающего предмета обвиняемые купили там пиво в стеклянной бутылке, потом сели в автомобиль, на котором поехали дальше.

Когда водитель приехал по указанному адресу, один из фигурантов приставил к виску потерпевшего купленную бутылку горлышком. Злоумышленник сказал, что это пистолет, и, если тот не отдаст машину - последует выстрел. Испугавшись за свою жизнь, таксист убежал.

Тогда второй обвиняемый перелез на водительское сидение, но так как он не умел водить - он не смог тронуться с места. Тогда за руль сел второй фигурант, который начал движение на автомобиле, но не справился с управлением и наехал на ограждение детской площадки. После этого злоумышленники скрылись.

Через некоторое время автомобиль обнаружили сотрудники полиции и вернули его владельцу, а злоумышленников задержали, - отметили в ведомстве.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд.