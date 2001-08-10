Тихоокеанское
информационное агентство
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11:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Сегодня утром, 28 января, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 метров, расположен в семи километрах от Северо-Курильска) произошёл пепловый выброс на высоту до 2,6 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 3 км.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

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