Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Сегодня утром, 28 января, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 метров, расположен в семи километрах от Северо-Курильска) произошёл пепловый выброс на высоту до 2,6 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 3 км.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.