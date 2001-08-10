Тихоокеанское
информационное агентство
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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Курилах

Сегодня днём, 28 января, произошло землетрясение в 47 км южнее Южно-Курильска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, подземные толчки зарегистрированы 87 км юго-западнее села Малокурильское и в 80 км юго-западнее села Крабозаводское. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Его глубина - 98 км.

- Землетрясение ощутили жители Южно-Курильска, селп Малокурильское и Крабозаводское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администраций муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы, - говорят в МЧС.

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