Больше пятисот рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Масштабная спасательная операция завершилась минувшей ночью в Корсаковском районе. По сообщению регионального управления МЧС, накануне днем, 28 января, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС поступила информация, что в заливе Мордвинова образовалась трещина в 2 км от берега . В результате "отрезанными" оказались около шестисот рыбаков.

В 23.20 всех рыбаков-любителей (536 человек)кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. В спасательной операции были задействованы 15 человек, 3 лодки и 1 судно на воздушной подушке "Хивус-10".