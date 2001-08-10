Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2020
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Островитян просят не выходить на лёд в Корсаковском районе
09:50, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Больше пятисот рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Больше пятисот рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

Масштабная спасательная операция завершилась минувшей ночью в Корсаковском районе. По сообщению регионального управления МЧС, накануне днем, 28 января, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС поступила информация, что в заливе Мордвинова образовалась трещина в 2 км от берега . В результате "отрезанными" оказались около шестисот рыбаков.

В 23.20 всех рыбаков-любителей (536 человек)кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из них не потребовалась. В спасательной операции были задействованы 15 человек, 3 лодки и 1 судно на воздушной подушке "Хивус-10".

 

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