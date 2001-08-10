Маленький курильчанин оказался в реанимации после нападения на него собак
Стали известны подробности инцидента, произошедшего в селе Горячие Ключи Курильского района накануне вечером, 28 января. Там на пятилетнего мальчика напали бездомные собаки, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU.
По словам местных жителей, солдат увидел, что на ребенка набросились собаки. Он с трудом отогнал псов. Покусанного мальчика военнослужащий принес в местный госпиталь.
Как стало известно ASTV.RU, сначала всю необходимую помощь малышу оказывали медики на Итурупе. Затем ребенка на вертолете санавиации доставили в Южно-Сахалинск, где в ночь с 28 на 29 января оперировали около трех часов.
Сейчас мальчик находится в реанимации.
Напомним, прокуратурой Сахалинской области с привлечением прокуратуры Курильского района организована проверка.
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