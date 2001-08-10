Молодой сахалинец пошел на преступление ради алкоголя

Следователи Южно-Сахалинска закончили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Новоалександровска. Его обвиняют в краже телефона. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД.

Оперативники установили, что в апреле прошлого года фигурант пришел в гости к своим знакомым, где начали выпивать. Позже к ним присоединилась 37-летняя потерпевшая. Общаясь с женщиной, злоумышленник заметил у нее мобильный телефон. Он решил похитить гаджет, а на вырученные деньги купить алкоголь.

Дождавшись, когда его знакомые не будут обращать на него внимание, он взял со стола телефон сахалинки и положил себе в карман. Когда она обнаружила пропажу, то спросила, видел ли ее злоумышленник. Мужчина ответил отказом.

Через некоторое время обвиняемый пошел в магазин за выпивкой. На улице он продал украденный смартфон первому встречному за 700 рублей. На эти деньги купил порцию спиртного и вернулся как ни в чем не бывало обратно в квартиру.

Позже гражданка сообщила о краже в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленника.

Уголовное дело направлено в суд.