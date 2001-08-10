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10:07, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Водоснабжение восстановили в Поронайске после порыва
В Поронайске ликвидировали аварию, произошедшую на магистральном водоводе. Порыв произошел накануне вечером, 3 февраля. По информации вице-мэра Поронайского городского округа Дениса Кана, из-за порыва пришлось отключить водоснабжение всего города. Специалисты обнаружили место аварии и приступили к ее устранению. Работы продолжались до момента полной ликвидации порыва.
Устранить его и подключить жилой сектор и социальные объекты ремонтным бригадам удалось в 22.50 минувшего вечера, передает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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