Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2020
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Водоснабжение восстановили в Поронайске после порыва
10:07, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водоснабжение восстановили в Поронайске после порыва

В Поронайске ликвидировали аварию, произошедшую на магистральном водоводе. Порыв произошел накануне вечером, 3 февраля. По информации вице-мэра Поронайского городского округа Дениса Кана, из-за порыва пришлось отключить водоснабжение всего города. Специалисты обнаружили место аварии и приступили к ее устранению. Работы продолжались до момента полной ликвидации порыва. 
 
Устранить его и подключить жилой сектор и социальные объекты ремонтным бригадам удалось в 22.50 минувшего вечера, передает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.

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