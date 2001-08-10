Пассажирка южно-сахалинского автобуса получила травмы по вине водителя

Нештатная ситуация произошла в минувшее воскресенье в одном из автобусов, курсирующих в Южно-Сахалинске. Во время движения пожилая пассажирка не удержалась и упала в салоне автобуса. Водитель сразу же прервал рейс. На место были вызваны скорая помощь и ГИБДД.

Как ТИА "Острова" рассказали в городской мэрии, в МУП «Транспортная компания» в ходе проверки инцидента изучили записи камер видеонаблюдения, которые расположены в салоне автобуса. Ситуация складывалась следующим образом. Пожилая горожанка пыталась занять место, находящееся на небольшой возвышенности, но автобус резко тронулся. Таким образом, установлено, что водитель нарушил правила перевозки пассажиров, что и стало причиной падения пожилой женщины. К водителю будут переменены жесткие санкции. В случае, если подобная ситуация повторится, водитель будет уволен из транспортного предприятия.

- В случае, если водитель необоснованно совершает резкие торможения или набирает скорость, создавая опасность для пассажиров, следует зафиксировать время и дату происшествия, номер маршрута, а также государственный или бортовой номер автобуса и сообщить в МУП «Транспортная компания». Информацию принимают по номеру телефона: 312-866 (доб. 1 или 8) или на эл. почту: office@muptk.ru для проведения проверки действий водителя, - отметили в администрации.