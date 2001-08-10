Южносахалинец ограбил магазин, в котором раньше работал

В полицию Южно-Сахалинска поступил звонок от 24-летней девушки. Это произошло 1 февраля. Она сообщила полицейским, что несколько минут назад в торговую точку, где она работает, ворвался неизвестный в маске. Угрожая предметом, похожим на нож, он потребовал всю выручку магазина. Не растерявшись, сотрудница успела выбежать на улицу и позвать на помощь. На место немедленно прибыли правоохранители.

Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний, ранее неоднократно судимый, в том числе и за особо тяжкое преступление житель областного центра.

- Через несколько часов оперативники получили информацию, что злоумышленник скрывается в своей квартире. Стражи порядка попытались зайти в дом подозреваемого, но тот забаррикадировался и никого не пускал. Тогда стражи порядка вызвали на помощь сотрудников Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие спасатели при помощи спецсредств срезали петли входной двери. Полицейские сразу же вошли и задержали преступника, - отметили в ведомстве.

Как выяснилось позже, подозреваемый ранее работал в вышеуказанной торговой точке и знал, где находится сейф с наличными. После того, как продавщица выбежала, он прошел в служебное помещение, где при помощи подручного инструмента взломал его и скрылся через черный ход. Злоумышленник планировал спрятать наличные у себя дома и в дальнейшем скрываться от правосудия.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под арестом.