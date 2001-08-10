Экс-глава предприятия в Таранае обманул свою же фирму больше чем на 8 млн рублей

Сахалинские следователи завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора свиноводческого комплекса в селе Таранай Анивского района. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном УМВД, обвиняемый зарегистрировал подконтрольное ему лицо в качестве индивидуального предпринимателя. Затем с его помощью фигурант организовал процесс хранения и продажи готовой продукции комплекса. При этом злоумышленник руководил деятельностью предпринимателя, и используя свои полномочия, заключил с ним заведомо невыгодные договоры хранения по намеренно завышенной цене.

В результате он причинил комплексу ущерб на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный вред предприятию. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.