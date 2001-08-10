Пожизненный срок грозит двум наркоторговцам на Сахалине
Сахалинские правоохранители пресекли канал поставки запрещенных веществ на территорию островного региона. Стражи порядка задержали организованную преступную группу, в которую входил 33-летний житель Московской области и 28-летняя уроженка Великого Новгорода.
Как рассказали в региональном УМВД, ранее оперативникам поступила информация, что двое вышеуказанных граждан намеренно приехали на Сахалин для распространения наркотиков. Связывались подозреваемые через мессенджер, а продавали вещества с помощью сайта, находящегося в «теневом сегменте интернета». Чтобы не попасть в поле зрения полиции, злоумышленники постоянно меняли места проживания и машины.
При задержании у подозреваемого обнаружили около шести грамм синтетического наркотика «мефедрон». Осмотрев транспортное средство злоумышленников, там нашли еще 62 грамма дурмана. На иномарке подозреваемые развозили уже фасованный наркотик и размещали в "тайниках-закладках".
Самая крупная партия запрещенных к обороту веществ хранилась у задержанных на съемной квартире. При ее осмотре стражи порядка нашли и изъяли более килограмма "мефедрона", а также инструментарий для взвешивания, расфасовки, камуфлирования и транспортировки наркотиков. Кроме этого сахалинские полицейские обнаружили в одной из комнат другие вещества, по которым проводится экспертиза.
Тайники-закладки, которые граждане успели заложить в областном центре, изъяты сотрудниками УКОН и приобщены к материалам уголовного дела. Всего в рамках операции правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма 200 грамм синтетических наркотиков.
В настоящий момент устанавливаются все причастные к наркоторговле.
Возбуждены два уголовных дела. Максимальное наказание, которое грозит сбытчикам - пожизненное лишение свободы.
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