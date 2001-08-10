Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2020
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12:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожизненный срок грозит двум наркоторговцам на Сахалине

Пожизненный срок грозит двум наркоторговцам на Сахалине

Сахалинские правоохранители пресекли канал поставки запрещенных веществ на территорию островного региона. Стражи порядка задержали организованную преступную группу, в которую входил 33-летний житель Московской области и 28-летняя уроженка Великого Новгорода.

Как рассказали в региональном УМВД, ранее оперативникам поступила информация, что двое вышеуказанных граждан намеренно приехали на Сахалин для распространения наркотиков. Связывались подозреваемые через мессенджер, а продавали вещества с помощью сайта, находящегося в «теневом сегменте интернета». Чтобы не попасть в поле зрения полиции, злоумышленники постоянно меняли места проживания и машины.

При задержании у подозреваемого обнаружили около шести грамм синтетического наркотика «мефедрон». Осмотрев транспортное средство злоумышленников, там нашли еще 62 грамма дурмана. На иномарке подозреваемые развозили уже фасованный наркотик и размещали в "тайниках-закладках".

Самая крупная партия запрещенных к обороту веществ хранилась у задержанных на съемной квартире. При ее осмотре стражи порядка нашли и изъяли более килограмма "мефедрона", а также инструментарий для взвешивания, расфасовки, камуфлирования и транспортировки наркотиков. Кроме этого сахалинские полицейские обнаружили в одной из комнат другие вещества, по которым проводится экспертиза.

Тайники-закладки, которые граждане успели заложить в областном центре, изъяты сотрудниками УКОН и приобщены к материалам уголовного дела. Всего в рамках операции правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма 200 грамм синтетических наркотиков.

В настоящий момент устанавливаются все причастные к наркоторговле.

Возбуждены два уголовных дела. Максимальное наказание, которое грозит сбытчикам - пожизненное лишение свободы.

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