Пожизненный срок грозит двум наркоторговцам на Сахалине

Сахалинские правоохранители пресекли канал поставки запрещенных веществ на территорию островного региона. Стражи порядка задержали организованную преступную группу, в которую входил 33-летний житель Московской области и 28-летняя уроженка Великого Новгорода.

Как рассказали в региональном УМВД, ранее оперативникам поступила информация, что двое вышеуказанных граждан намеренно приехали на Сахалин для распространения наркотиков. Связывались подозреваемые через мессенджер, а продавали вещества с помощью сайта, находящегося в «теневом сегменте интернета». Чтобы не попасть в поле зрения полиции, злоумышленники постоянно меняли места проживания и машины.

При задержании у подозреваемого обнаружили около шести грамм синтетического наркотика «мефедрон». Осмотрев транспортное средство злоумышленников, там нашли еще 62 грамма дурмана. На иномарке подозреваемые развозили уже фасованный наркотик и размещали в "тайниках-закладках".

Самая крупная партия запрещенных к обороту веществ хранилась у задержанных на съемной квартире. При ее осмотре стражи порядка нашли и изъяли более килограмма "мефедрона", а также инструментарий для взвешивания, расфасовки, камуфлирования и транспортировки наркотиков. Кроме этого сахалинские полицейские обнаружили в одной из комнат другие вещества, по которым проводится экспертиза.

Тайники-закладки, которые граждане успели заложить в областном центре, изъяты сотрудниками УКОН и приобщены к материалам уголовного дела. Всего в рамках операции правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма 200 грамм синтетических наркотиков.

В настоящий момент устанавливаются все причастные к наркоторговле.

Возбуждены два уголовных дела. Максимальное наказание, которое грозит сбытчикам - пожизненное лишение свободы.